02 / febrero / 2018

Hijo de Gustavo Cerati y sus declaraciones en redes: “Soy gay y soy feliz”

El hijo del fallecido líder de Soda Stereo Gustavo Cerati, es muy activo en redes sociales y suele compartir su pensamiento frente a distintos aspectos y así lo hizo una vez más a través de Twitter donde se refirió a su sexualidad y habló sobre el feminismo.

Los tuits comenzaron con : “Hola. Soy Benito Cerati. Músico. Creador del proyecto Zero Kill, dos discos y un tercero en el camino. Soy feminista y lucho por la igualdad de género e inclusión de minorías. Soy gay y soy feliz”, luego: “No se preocupen. La heterosexualidad es solo una fase, están confundidos, ya se les pasará”.

Pero no sólo eso sino que también hizo una reflexión sobre el machismo: “El maltrato y el abuso no viene del hombre ni tampoco tiene que ver con genitales, viene de ser machista que no significa ser hombre. También se puede ser masculino sin ser machista”.

Como era de esperar Benito se enteró del gran revuelo que estaban causando en los medios y en los usuarios sus declaraciones hechas por la red social así que dijo: “me informan que hay notas sobre mis tuits y estoy saliendo en programas. Me parece súper que se hable de igualdad de derechos en todo aspecto”.

“En el caso del feminismo, las que realmente tienen el lugar son las mujeres. Vengo a acompañar a ayudar. No a ser ‘el hombre que abandera el feminismo’. Eso sería contradictorio. Esto es sobre ellas y sus derechos. Escúchenlas a ellas“, afirmó el joven de 24 años.

Finalmente, escribió: “Dicen que Twitter es un lugar de mucho odio, pero toda la gente que me comenta y sigue es puro amor. Gracias a ustedes también que me ayudan. No nos soltemos, fin del comunicado”.