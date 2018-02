Jennifer Lawrence habla por primera vez de la filtración de sus fotos íntimas

21 / febrero / 2018

La celebridad se refirió a la difícil situación que tuvo que enfrentar en 2014, luego de que un hacker publicara las imágenes.

La reconocida actriz Jennifer Lawrence, en 2014, se sumó a la amplia lista de celebridades que han sufrido la filtración de fotos íntimas y tuvo que enfrentar, al igual que sus compañeras, un difícil momento.

Y es que todo se habría generado luego de que un hacker revelara las fotografías que Lawrence le había enviado a su exnovio.

“Hubo un largo periodo en el que no quería que me vieran sexualmente y no quería que nadie viera mi cuerpo. Hubo cosas que me hicieron sentir incómoda”, precisó, según indica Upsocl.