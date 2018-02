08 / febrero / 2018

La confesión de la “golfista más sexy del mundo” que la hizo romper en llanto en plena entrevista

La deportista Paige Spiranac habló del bullying que sufrió luego que fuera designada como la presentadora en el Dubai Desert Classic.

Paige Spiranac, conocida como la “golfista más sexy del mundo” terminó entre lágrimas en una entrevista realizada para una sesión de fotos del primer Sports Illustrated Swinsuit Edition de 2018.

La deportista confesó el calvario y el bullying que ha tenido que soportar el último tiempo, luego que fuera designada como la presentadora en el Dubai Desert Classic.

No son pocos quienes la acusan de que fue elegida gracias a su aspecto físico y no por su talento. El acoso que ha sufrido ha sido tan burtal que incluso la amenazaron de muerte. Tanta fue la presión que llegó a un punto en que “no quería vivir más”.

“Realmente me afectó. La noche antes del torneo estaba sentada en el baño llorando a mares y pensaba ‘No quiero pasar por este dolor, esta sensación de impotencia’. Estando sola. Asustada. Y dije que no quería que nadie se sintiera como yo en ese momento. Tan asustada como estaba. Me sentía tan indefensa por el acoso tan perjudicial que estaba sufriendo que llegué al punto de que no quería vivir más”, dijo.

Sin embargo, agradece haber podido realizar la sesión de fotos, ya que sintió que fue para ella. “Era el momento adecuado, el lugar correcto, el momento correcto en mi vida con todo lo que he pasado”, dice.

Spiranac agrega que recuperó su cuerpo, su sensualidad. “Ustedes me quieren ver sexy? voy a mostrarles lo sexy que soy y voy a hacerlo a mi manera’”, dijo Paige.

Fotos: Instagram/Captura de video

