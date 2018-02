07 / febrero / 2018

Marcelo Ríos pidió perdón: “Creí que imitar a Maradona resultaría gracioso”

El ex tenista pidió disculpas públicas por sus groseros dichos en contra los periodistas.

Marcelo Ríos pidió perdón por sus groseros dichos en contra los periodistas que cubrían la serie de Copa Davis ante Ecuador la semana pasada.

A través de una carta titulada “Pido Perdón” enviada a El Mercurio, el ex número uno realizó un mea culpa y se disculpó por las ofensas que realizó contra la prensa.

“He tenido tiempo de recapacitar que con mis dichos ofendí a personas que cumplen una labor profesional dignamente y de paso también afecté a sus familiares, amigos y tal vez a estudiantes y profesores de periodismo”, dice parte de la carta.

Ríos agrega que sus palabras fueron motivadas por el rencor que guarda con un puñado de malos profesionales que , según él, le han causado daño durante muchos años.

El ex tenista señala que el primer error que cometió fue meter a todos los periodistas en una sola bolsa y opinar mal de ellos en general. “Cuando me llamó Pedro Carcuro y me cobró sentimientos, me di cuenta de que había muchos buenos profesionales en ese medio y que había sido injusto”, indica.

“El segundo error se produjo la semana pasada, cuando me preguntaron algo relacionado con la disputa de Copa Davis y yo contesté una grosería, creyendo que imitar a Maradona resultaría gracioso”, dice.

“Lo cortés no quita lo valiente: Pido públicamente perdón a todas aquellas personas a las que indebidamente pude llegar a causar alguna ofensa”, termina la carta.

Foto: Wikipedia

NED,Espectáculos,Noticias,Radios PRISA,Canal 13

felipe-avendano

marcelo-rios-pidio-perdon-crei-que-imitar-a-maradona-resultaria-gracioso

nedmedia