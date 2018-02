“Mario Kart” llegará a equipos móviles

01 / febrero / 2018

Nintendo anunció que el videojuego estará disponible para iOS y Android

Los fanáticos de Super y Mario y los videojuegos han recibido una buena noticia ya que Nintendo anunció un nuevo título bautizado como “Mario Kart Tour”, el primero de la franquicia de carreras que llegará a equipos móviles.

Según información de la compañía el videojuego se encuentra en fase de desarrollo y esperan lanzarlo en marzo de 2019.

Cabe destacar que la firma debutó en los smartphones en marzo de 2016 con “Miitomo”, su primer juego oficial para esta plataforma.

The checkered flag has been raised and the finish line is near. A new mobile application is now in development: Mario Kart Tour! #MarioKartTour Releasing in the fiscal year ending in March 2019. pic.twitter.com/8GIyR7ZM4z

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) 1 de febrero de 2018