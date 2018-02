01 / febrero / 2018

Más de 190 mil “me gusta”: la veraniega foto de Denise Rosenthal que encendió Instagram

La cantante subió una fotografía en la playa y que logró un récord de “me gusta” y casi 2.000 comentarios.

No hay dudas de su belleza y talento. Denise Rosenthal es una de las artistas más bellas y carismáticas de Chile y sus seguidores en Instagram lo saben.

Denise tiene más de 1,4 millones de fanáticos que la siguen en esa red social y que se deleitaron con una fotografía que subió la cantante y que en un día alcanzó más de 190 mil “me gusta”.

Una publicación compartida de Denise Rosenthal (@nissrosenthal) el Ene 31, 2018 at 8:59 PST

“Sol, playa y #styling”, escribió en la publicación.

En los casi 2000 mil comentarios que recibió la imagen, solo hay palabras de halagos para la artista. “Quién dijo que las sirenas no existían… Encontré a la más bella”; “Ojalá todos pudiéramos llenarnos de arena, no usar maquillaje y vernos igual de estupendos que tú”; y “Te pasaste, no sé qué opinar”, fueron algunos mensajes que recibió.

Fotos: Instagram

