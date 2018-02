20 / febrero / 2018

“Me siento sexy”: Las osadas fotos que la actriz Karla Melo publicó en su Instagram

La joven que apareció en la teleserie “Preciosas” subió algunas imágenes de la obra de teatro que está realizando.

La actriz Karla Melo no aparece en pantalla hace un tiempo, pero eso no significa que no esté actuando. La artista de apareció en la teleserie nocturna “Preciosas” de Canal 13, está haciendo la obra “El misterio del merkén”, a cargo de la compañía “Divas a la Deriva”, en el teatro Mori del Mall Plaza Vespucio, cuenta Guioteca.

Esto le dio pie para compartir algunas fotografías en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 300 mil seguidores, sobre su personaje y así promocionar la obra en la que participa.

Una publicación compartida de Karla Melo (@karla_melo_) el Feb 16, 2018 at 3:09 PST

“Hoy me siento sexy. ¿Cuándo vienen a ver la obra?”, escribió en una de las publicaciones la actriz.

Una publicación compartida de Karla Melo (@karla_melo_) el Feb 15, 2018 at 7:42 PST

Una de las fotografías alcanzó casi 30 mil “me gusta” y se llenó de comentarios para la artista. “Hermosa, preciosa, sexy y todo lo bello es usted”; “¡Devuélvete que te pasaste! Te ves hermosa!”; y “Hermosísima, debe ser una gran obra. ¡Éxito!”, fueron algunos mensajes que recibió.

Fotos: Instagram

espectaculos,ned,noticias,radios-prisa

jorge-delgado

me-siento-sexy-las-osadas-fotos-de-que-la-actriz-karla-melo-publico-en-su-instagram

nedmedia