12 / febrero / 2018

Mujer virgen de 29 años espera su primer hijo en Canadá

Lauren tiene 29 años y será madre en junio, pero el detalle es que nunca ha tenido relaciones sexuales.

La llegada de un hijo es una de las cosas más maravillosas que a una pareja le puede pasar, pero la sociedad va cambiando y muchas veces existen familias uniparentales.

Lauren, una mujer que vive en Canadá quiso ir en contra de los cánones morales impuestos por la sociedad y la comunidad menonita a la que pertenece, y decidió ser madre por inseminación artificial. El detalle es que ella es virgen.

Aunque dice que tener esa condición a sus 29 años de edad no es gran cosa, porque el sexo no es un tema que le quite el sueño, cuenta el portal Vice.

Su decisión también pasó por un trastorno glandular que afecta la producción de hormonas en su cuerpo y que la llevó a experimentar etapas como la pubertad de manera tardía.

“No tener que preocuparse por nadie más es más fácil”, dice la muchacha que será madre en junio.

Al ser consultada por no haber querido tener sexo para tener un bebé, Lauren explica que “desde que he estado embarazada ha habido algunas veces en las que he sentido que tal vez sería bueno tener a alguien para eso: salir y tener sexo… A veces, por curiosidad, creo que tal vez podría intentarlo, un encuentro casual, pero esa sensación pasa muy rápido, me doy cuenta de que no estoy actuando como yo”.

Frente a la virginidad y si prolongará esto pasado los 30 años, la mujer señala que “en cierto punto, si quisiera relacionarme con alguien, simplemente no mencionaría que soy virgen. Tal vez me arrepienta en 10 años. Quién sabe”.

Fotos: Phhere / Pixabay

actualidad,ned,noticias,radios-prisa

jorge-delgado

mujer-virgen-de-29-anos-espera-su-primer-hijo-en-canada

nedmedia