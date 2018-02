06 / febrero / 2018

Quentin Tarantino rompe el silencio y se refiere a las acusaciones de Uma Thurman

La actriz continúa dando que hablar, luego de que revelara los episodios que enfrentó durante el rodaje de Kill Bill II.

Luego de que hace unos días la reconocida actriz Uma Thurman revelara el violento accidente que vivió cuando, en pleno rodaje de Kill Bill II, Quentin Tarantino le pidió que grabara una peligrosa escena en un auto, el director rompió el silencio y se pronunció al respecto.

“Ese es uno de los mayores remordimientos de mi vida. Como director aprendes cosas y a veces aprendes a través de errores horribles. Ese fue uno de mis más horribles errores, que no me tomé el tiempo para recorrer de nuevo la carretera, una vez más”, precisó, según indica El Dínamo.

Y es que la estrella de Hollywood precisó que en aquella oportunidad, ella le expresó sus preocupaciones ante su petición, pero explicó que “Quentin vino a mi tráiler y no le gustó oír lo que yo quería, como cualquier director”.

Y es que el realizador continuó tratando de persuadirla: “Le dije que estaría bien. Le dije que la carretera era toda recta. Le dije que sería seguro y no lo era. Estaba equivocado. No la obligué a subirse al auto. Se subió porque confió en mí. Y me creyó”.

Cabe decir que de manera posterior, la actriz precisó que “Tarantino se arrepintió profundamente y continúa arrepentido por este lamentable suceso”. Además, aclaró que fue él quien le envió el video que la productora de Harvey Weinstein, Miramax, le ocultó.

