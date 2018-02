28 / febrero / 2018

Robbie Williams y sus problemas mentales: “Tengo una enfermedad que quiere matarme”

El destacado artista en entrevista con The Sun habló habló sobre su estado de salud y se refirió al complejo estado mental que está afectando su vida: “tengo una enfermedad que quiere matarme y está en mi cabeza, así que tengo que protegerme de eso” afirmó.

También explicó que “afortunada y desafortunadamente, si me limito a mis propios recursos, me inclino a sabotearlo todo”. “A veces me abruma y a veces es una herramienta que necesito para subir al escenario. A veces vivo feliz y es maravilloso. Pero la mayoría de las veces soy humano, tengo una experiencia humana, trato de lidiar con las pruebas y tribulaciones de lo que sucede en mi cabeza”.

Esta no es la primera vez que Robbie Williams se refiere a sus problemas de salud ya que por ejemplo en su libro, Reveal, en el que repasa su última década, ya había hablado de los momentos de ansiedad neurótica que vive y cómo a veces le supera la presión de la fama o el tener que actuar ante miles de personas. “Este trabajo es muy malo para mi salud. Va a matarme. A no ser que lo vea de un modo diferente”.