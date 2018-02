Se tomó una selfie con Miguel Bosé en Viña pero su hija la delató a través de las redes sociales

21 / febrero / 2018

La madre de Camila se tomó una selfie con la pantalla del televisor, pero su hija la echó al agua con un comentario que hizo en Twitter.

En estos días de Festival, muchas personas están más activas en las redes sociales comentando, subiendo videos y muchas veces tomándose selfies con el televisor para subirlas.

Miguel Bosé fue el que dio el inicio a Viña 2018 y muchas fanáticas lo vieron por televisión, incluida la madre de Camila Muñoz, una usuaria de Twitter que se encargó de delatar a su madre cuando se tomaba la foto.

Según publicó Página 7, el tuit de la hija causó muchas risas y diversos comentarios no solo por la imagen, sino también por lo que le pidió su madre después.

La foto logró más de 1.800 retuits, pero luego Camila hizo una actualización de lo que estaba pasando con su madre y la insólita petición que le hizo.

update: me pidió que la photoshopeara con el al lado pero no lo público pq osino me mata JAJAJA — Cami-sama (@mm2cami) 21 de febrero de 2018

