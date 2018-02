Video: David Harbour bailó con pingüinos en la Antártica

21 / febrero / 2018

En el pasado mes de enero el actor de la popular serie Stranger Things publicó un tweet en el que preguntaba a Greenpeace ¿qué sería necesario para viajar hasta el Polo Sur para bailar con los pingüinos’. La ONG le respondió que si llegaba los 200.000 RT, tendría la oportunidad de viajar hasta allí y cumplir su sueño. Y como era de esperar y gracias al apoyo de sus seguidores demostró que lo consiguió.

David Harbour escribió junto al video: “Aquí hay una petición para crear la mayor área protegida en el mundo. Greenpeace tiene un millón de firmas. Vamos a darles 1,8 millones. Una por cada kilómetro cuadrado propuesto para los pingüinos.Aquí me tenéis bailando con ellos, como prometí. Los pingüinos no tienen Netflix, ¿verdad, Greenpeace?”.

Cabe recordar que este especial baile dedicado a estos simpáticos animales es el mismo que se hizo famoso gracias a una escena de la segunda temporada de ‘Stranger Things’, donde pone un vinilo y baila un poco para animar a Eleven.

https://t.co/29mTHvLYOA

here’s a petition to create the largest protected area in the world.@Greenpeace has 1M sigs.

let’s give them 1.8.

1.8 million.

1 for every proposed square km

for the ‘guins.

here’s me dancing with them,

as promised.

they don’t have netflix.@Greenpeace ? pic.twitter.com/jjLBk2XOIr

— David Harbour (@DavidKHarbour) 20 de febrero de 2018