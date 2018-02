El video de la niña y la paloma que se convirtió en viral

26 / febrero / 2018

Un nuevo video protagonizado por una niña y una paloma se ha vuelto viral.

En el breve registro se puede ver a la pequeña junto a su madre alimentar a las palomas, pero una de ellas se posó en el brazo de la mujer para comer migas de pan y ahí fue cuando la peque la agarró del cuello y le quitó la comida para comérsela ella.

El video que ha causado bastante risa en la redes fue compartido por la usuaria Helen Sandí junto y ya cuenta con casi 300 mil retuits y 500 mil “me gusta”.

I’ve watched this GIF at least 100 times now, cry-laughing the entire time. pic.twitter.com/Hih7VJe28T

— Helen 侯-Sandí (@helenhousandi) 23 de febrero de 2018