Video: Niños intentaron “colarse” en el cine para ver “Black Panther”

20 / febrero / 2018

El reciente estreno de Black Panther ha generado gran locura en los fanáticos de distintos países.

La cinta llegó a Estados Unidos el pasado viernes y por eso un par niños quisieron verla pero pagando sólo una entrada y para ello idearon un plan ” de película”, ya que uno de ellos se subió encima del otro viéndose como una persona de graaaaaan tamaño. Como era de esperar todos los presentes se dieron cuenta del “truco” por lo que fueron grabados y rápidamente se convirtieron en viral.

¡Todo por pagar un ticket!

We tried getting the two for one special at black panther. The manager was not having it. pic.twitter.com/Ktqsuh7s3m

— Pillsbury (@stevelikescups) 16 de febrero de 2018