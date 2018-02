02 / febrero / 2018

Video: Peque se hace famoso por tener el nombre más difícil de pronunciar

Un niño africano se ha hecho famoso en YouTube y todo por su particular nombre Kkwazzawazzakkwaquikkwalaquaza?’*Zzabolazza, que resulta imposible de pronunciar.

Es tan difícil que el propio niño es incapaz de escribirlo y menos deletrearlo. El registro fue captado por un usuario que visitó África y quedó sorprendido con el extraño y complicado nombre del peque.

En este se escucha que el hombre le pregunta una y otra vez su nombre, luego le pide pronunciarlo, a lo que le niño responde que no puede: “yo no escribo mi nombre en los cuadernos, yo no escribo mi nombre en los exámenes, mi mamá y mi papá no pueden deletrear mi nombre”.