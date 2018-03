15 / marzo / 2018

Chris Hemsworth cambia su look y no convence entre sus seguidoras

La celebridad, a través de su cuenta de Instagram, publicó un video en el que da a conocer su nueva apariencia.

La mayoría recuerda al reconocido actor Chris Hemsworth con su estilo a lo “Thor”, para la película de Marvel. Sin embargo, después la celebridad cortó su cabello, sacando más de un suspiro entre sus seguidores.

No obstante, esta vez nuevamente sorprendió a su fanaticada con un radical cambio de look, pero en esta oportunidad no logró convencer a todos con su nueva apariencia.

Una publicación compartida de Chris Hemsworth (@chrishemsworth) el Mar 12, 2018 at 9:39 PDT

¿El motivo? La estrella de cine afeitó su barba, pero no se deshizo por completo de ella: se dejó un particular diseño.

Para la tranquilidad de muchos, cabe decir que este cambio es solo para interpretar a su nuevo personaje en la cinta “Bad Time at El Royale”, la que estará ambientada en la década de los sesenta, en California, por lo que su barba debía lucir así de retro, según recoge E Online.

“Espero de verdad que te afeites pos completo”, “por qué hizo eso”, “no me gusta” y “prefería cómo se veía antes”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Fotos: Shutterstock.







radios-prisa,noticias,ned,espectaculos,canal-13

belen-pena

chris-hemsworth-cambia-radicalmente-su-look-y-no-convence-entre-sus-seguidoras

nedmedia