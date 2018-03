El enorme tatuaje que Ben Affleck mantenía escondido

21 / marzo / 2018

El actor se encuentra en Hawaii porque está participando en las grabaciones de la cinta “Triple frontera”, y fue precisamente allí donde fue fotografiado disfrutando de sus playas.

Pero lo que ha llamando la atención de las imágenes que rápidamente se viralizaron es que el actor aparece luciendo un enorme tatuaje en la espalda, un ave fénix de múltiples colores.

Mismo tattoo que él había negado que fuera real, ya que en 2015 cuando fue consultado por el grabado dijo que era para una película.

Tras descubrir el “engaño” del actor los usuarios en redes comenzaron a compartir los clásicos memes:

Ben Affleck: El tatuaje del ave felix es para una película

When you realize the back tattoo is real and Ben Affleck was lying when he said it was for a movie. 😲 pic.twitter.com/gsRk9cJGqB

— Anthony Dominic (@alloveranthony) 18 de marzo de 2018