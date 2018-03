El fail del nuevo afiche de “Avengers: Infinity War”

21 / marzo / 2018

Falta poco más de un mes para el tan esperado estreno de “Avengers: Infinity War” y a diario aparecen en la web nuevos detalles de la cinta o cualquiera cosa que tenga que ver con ella, razón por la cual un mega fail en un poster no pasó desapercibido.

Hace algunos días se reveló el nuevo afiche de “Los Vengadores 3” pero este tenía un error que solo algunos fanáticos notaron: la cicatriz que Thor tiene en uno de sus ojos aparece en el lado equivocado.

Destiny arrives. Get tickets to Marvel Studios’ “Avengers: #InfinityWar” now: https://t.co/kctg8VkHan pic.twitter.com/u6BrgFOqhc

— The Avengers (@Avengers) 16 de marzo de 2018