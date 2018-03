El lindo gesto de “Eleven” con un peque luego que nadie fuera a su cumpleaños

20 / marzo / 2018

Para todo niño la celebración de su cumpleaños es uno de los días más esperados del año y si este no resulta ser como lo esperaba puede ser algo bastante frustrante o triste en algunos casos.

Eso fue lo que le pasó a un niño de Filipinas que organizó una celebración inspirada en la popular serie pero ninguno de los invitados asistió al festejo.

Ayen Alambat contó en su cuenta de Twitter que nadie había ido al cumpleaños de su hermano Aaron, quien había decidido hacer la fiesta con el tema de “Stranger Things”: “Mi hermano invitó a 8 de sus compañeros de clase a su fiesta temática de Stranger Things y ninguno de ellos apareció” sin pensar en lo que dicha publicación generaría.

my brother invited 8 of his classmates for his stranger things themed bday party & none of their punk selves showed up pic.twitter.com/Rw8wC5uNjo

El tuit de Ayen recibió cientos de comentarios de apoyo de los usuarios que manifestaron sus ganas de ir a celebrar con Aaron, y entre ellos legó un mensaje que no esperaba: la protagonista de la serie, Millie Bobby Brown, quien le envió un tuit a su hermano.

What!!!! Oh Well You can let them all know that everyone on behalf on Stranger things would’ve come! I think your awesome and next year I would like an invite… Please? 😘😘😘 https://t.co/gNir0sMpsm

— Millie Bobby Brown (@milliebbrown) 20 de marzo de 2018