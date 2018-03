“Es una obra de arte”: así reaccionó la Doctora Polo al ver la imitación de Stefan Kramer

08 / marzo / 2018

La conductora de “Caso Cerrado” le dedicó algunas palabras al comediante y habló sobre su relación con Chile

La reconocida abogada y conductora del programa “Caso Cerrado”, la Doctora Ana María Polo, se refirió a su cercana relación con Chile y a la imitación que el comediante Stefan Kramer hace de ella.

En esa línea, precisó que “de verdad, yo a veces me pongo a mirar Youtube y todo eso, y me río muchísimo con las imitaciones que aparecen”.

“Ahora bien, la del señor Kramer no es una imitación, es una obra de arte. Ese hombre, y lo digo con toda sinceridad, es extraordinario, de un talento excepcional. Uno de los momentos más divertidos que he vivido ha sido mi encuentro con él en el programa de Don Francisco, porque realmente yo lo miraba y pensaba ‘caramba, parece que me estoy mirando yo misma”, confesó, según indica La Hora.