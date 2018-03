Este es el nuevo mensaje oculto en “Guardianes de la Galaxia” relacionado a “Capitán Marvel”

28 / marzo / 2018

Hace un par de días un fan de Guardianes de la Galaxia escribió en Twitter para anunciar que había descubierto un nuevo “easter egg” (mensaje oculto) en la película de 2014.

Esta se encuentra en el cameo que realiza Stan Lee, creador de numerosos superhéroes de Marvel. Allí, hay un acercamiento a Lee, en que también aparece un texto desplegado. En este hay una expresión en un idioma extraño. La palabra es “Excelsior!”, expresión que él mismo hizo famosa en el mundo del cómic.

Además el lenguaje en que está escrito es Skrull, idioma que usa la raza homónima perteneciente a este universo ficticio.

Stan Lee’s cameo in guardians. Two things. Firstly, the circled alien text spells ‘Excelsior!’ Secondly, that’s the SKRULL LANGUAGE! Haven’t seen this spoken about anywhere else. @JamesGunn @MarvelStudios pic.twitter.com/IHRE5LGwoO

Este mensaje oculto fue confirmado por el director y guionista de la película, James Gunn, el que a través de un tuit dijo además que aún quedan más easter eggs que nadie ha descubierto.

Por otra parte afirmó que este no es “el” easter egg por el cual ofreció una recompensa de 100 mil dólares (60,6 millones de pesos chilenos) en 2016.

Ok this is an actual Easter egg that hasn’t been found but it is not THE Easter egg. That said, I think you deserve a No-Prize AND it shows there are still Easter eggs to be found in the #GotG films, despite the doubters. https://t.co/MWcVJVil9c

— James Gunn (@JamesGunn) 26 de marzo de 2018