27 / marzo / 2018

Video: Funan a Florcita Motuda por apoyar demanda boliviana

Un incómodo momento vivió el diputado de Partido Humanista Raúl Alarcón (Florcita Motuda). Todo ocurrió durante una visita del también artista a una feria libre de Curicó, lugar donde fue increpado por su postura a favor de ceder territorio chileno para una salida soberana al mar para Bolivia. Entre otras cosas le gritaron “¡Antipatriota!” y “Que se vaya a Bolivia, no lo queremos aquí”.

En conversación con Emol el diputado dijo que “había algunas personas que decían que yo no era patriota y yo les dije: ‘bueno, en Chile hay diferentes creencias’. Yo no soy un patriotero, no creo en ese valor como valor máximo. Ellos tienen derecho a manifestarse, pero no imponerme a mi su creencia, como yo no puedo imponerle a él mi creencia”.

Según él dijo que se trató de cuatro o cinco personas, “así que no fue funa, fue muy chico. Pude hacer mi actividad sin problemas, lo que pasa es que ellos no querían preguntar, ellos querían descargar su frustración, que puede ser por cualquier motivo, no necesariamente porque yo haya dicho que quería que se solucionara el problema de Bolivia”.

