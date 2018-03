Gal Gadot se burla de “Deadpool” por copiarle su pose

26 / marzo / 2018

Hace unos días fue estrenado un nuevo tráiler de “Deadpool 2”, este gustó a más de un fanático del personaje, pero también desató un divertido intercambio de tuits entre Gal Gadot (Wonder Woman” y Ryan Reynolds (Deadpool) y todo por una imagen.

Resulta que en una de las escenas del avance, el “mercenario bocazas”, dice que lo mejor es juntar a un equipo con habilidades extraordinarias para detener al villano Cable, en un grupo llamado X-Force. Y, de inmediato, cruza los brazos delante de su pecho formando la X.

Esto hizo que la “Mujer Maravilla” se burlara del actor diciéndole que es “copión”, porque ese gesto, es el mismo que ella hace en la película.

“Amigo, robaste mi look!!”, escribió la bella actriz a través de Twitter mencionando a Reynolds en la publicación.

Dude stole my look!! 😉🙅‍♀️😈 @VancityReynolds pic.twitter.com/II3VMK9xcT

“La imitación es la forma más sincera de robar”, respondió “Deadpool”

Imitation is the sincerest form of larceny. https://t.co/vJQcXxbfs9

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 24 de marzo de 2018