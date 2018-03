20 / marzo / 2018

Joven acusa que no la dejaron entrar a discoteque por una característica de su cuerpo

La chica había asistido para celebrar el cumpleaños de una amiga, pero le dijeron que “no era del target del lugar”.

Agustina Ríos Martínez, una joven argentina que se dedica al maquillaje, hizo una fuerte denuncia a través de Facebook en contra una discoteque, asegurando que los encargados del ingreso la discriminaron por una característica de su cuerpo.

La chica había asistido al local, en Costa Salguero, en el barrio de Palermo, Buenos Aires, para celebrar el cumpleaños de su mejor amiga, pero en la puerta le dijeron que “no era del target del lugar”. Y le negaron el ingreso.

Hasta ese momento, los encargados no habían sido claros sobre el “problema” que tenía Agus y que le impedía entrar al local. Entonces su amiga fue a preguntar por qué no podía ingresar y le dijeron que la razón era esa, que era “gorda”, consigna Clarín.

Agustina publicó un post en Facebook con lo que había sucedido e hizo un fuerte descargo: “Claramente no entramos, nos fuimos y nunca más volveremos. Toda mi vida me banqué insultos, gritos por la calle , chistes de gordita , rellenita, pero no dejarme entrar por mi aspecto físico a un boliche fue lo peor que me paso hasta ahora” (sic), escribió la joven.

La chica quedó muy mal por lo sucedido, pero de todas formas hará una denuncia en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, INADI, de Argentina, para que este tipo de situaciones no se repitan.

Fotos: Facebook.







