13 / marzo / 2018

Jugador revela el “infierno” que vive en el FC Barcelona

El mediocampista André Gomes reconoce que no se siente bien cuando tiene que saltar al campo de juego.

Jugar en el FC Barcelona debe ser el sueño de muchos futbolistas. Estar al lado de Lionel Messi y sentir a la hinchada del Camp Nou es un privilegio que pocos han tenido.

Uno de ellos es André Gomes, mediocampista que llegó al cuadro culé en 2016 proveniente del Valencia. Sin embargo, recientemente confesó que jugar en el cuadro catalán ha sido un verdadero infierno.

Una publicación compartida por Andre Gomes (@aftgomes21) el Ene 14, 2018 at 2:56 PST

“No me siento bien en el campo, no estoy disfrutando de lo que puedo hacer”, dice el jugador portugués a la revista Panenka.

Aunque reconoce que los primeros seis meses fueron bastante buenos, luego las cosas cambiaron. “Quizá la palabra no sea la más correcta pero se volvió un poco infierno, porque empecé a tener más presión. Con la presión yo vivo bien, con lo que no vivo bien es con la presión para mí mismo”, señala.

El jugador agrega que es muy perfeccionista y que no se permite equivocarse. Esta presión ha hecho que deje de disfrutar cuando salta a la cancha de juego.

Una publicación compartida por Andre Gomes (@aftgomes21) el Mar 4, 2018 at 12:31 PST

“Pensar demasiado me hace daño. Porque pienso en las cosas malas y, después, en lo que tengo que hacer, y voy siempre a remolque. Aunque mis compañeros me apoyan bastante, las cosas no me salen como ellos quieren que salgan”, dice.

Su frustración ha llegado a tal punto que se siente avergonzado incluso para salir a la calle. “Me ha pasado en más de una ocasión eso de no querer salir de casa. Eso de que la gente te pueda mirar, tener miedo de salir a la calle por vergüenza”.

Foto: Shutterstock







espectaculos,canal-13,ned,noticias,radios-prisa

felipe-avendano

jugador-revela-el-infierno-que-vive-en-el-fc-barcelona

nedmedia