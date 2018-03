29 / marzo / 2018

La aplicación que te permite espiar a tus contactos de WhatsApp

Se trata de Chatwatch, con la que podrás averiguar con quien chatean tus amigos, entre otras cosas.

Sabías que existe una aplicación permite espiar el historial de actividad de tus contactos en WhatsApp. Se trata de “Chatwatch”, con la que puedes monitorear a tus amigos, tu familia o tus empleados.

La app es un tanto escalofriante ya que te puede decir cuándo se acostaron, cuánto tiempo durmieron; compara los patrones de chat entre las personas que conoces, según indica Clarin.

El tema preocupa a muchos, a pesar de que WhatsApp te da la opción de no revelar tu última conexión, no es posible desactivar el indicador “en línea”. Sin embargo, el dinero sería la fuerte barrera que evitará que tus contactos comiencen a espiarse mutuamente, ya que Chatwatch no es gratuita.

