La emoción de Mark Hamill al ver marioneta del maestro Yoda

13 / marzo / 2018

La edición Blu-ray de Star Wars: The Last Jedi estará disponible el próximo 6 de abril, pero parte del material extra que este incluye ya se ha comenzado a viralizar en la web.

La cuenta de Twitter Star Wars Legacy, compartío el momento en que Mark Hamill vio por primera vez vio a Frank Oz trabajando en la marioneta de Yoda durante la producción:

Mark Hamill getting emotional upon seeing yoda is precious pic.twitter.com/89vxVbn6v8

— Star Wars Legacy (@theswlegacy) 12 de marzo de 2018