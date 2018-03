06 / marzo / 2018

La frase de Sebastián Lelio sobre su nacionalidad que le tapará la boca a varios argentinos

Fue el propio director de “Una mujer fantástica” quien aclaró la duda sobre si era chileno o argentino.

Luego que “Una mujer fantástica” ganara el Oscar a Mejor película extranjera, en las redes sociales comenzó una curiosa discusión sobre la verdadera nacionalidad del director de la cinta, Sebastián Lelio.

Tras el triunfo de la cinta chilena, varios medios argentinos destacaron que el director nació en Mendoza. “Gracias a un director argentino, Chile ganó el primer Oscar”, tituló Minuto Uno.

Esto dio pie a que en Twitter chilenos y argentinos se enfrentaran por la nacionalidad de Lelio. Mientras los argentinos aseguraban que el cineasta era de sus tierras, los chilenos hacían lo mismo por su lado.

Pero la discusión estaba zanjada hace bastante tiempo, ya que fue el propio director quien aclaró las dudas en una entrevista que concedió al diario Clarin de Argentina a mediados de febrero.

-Vos naciste en la Argentina y te criaste con tus papás en Chile.

-Nací en la Argentina, pero técnicamente no soy argentino, soy chileno. Mi padre biológico es argentino, pero yo me crié en Chile. Tengo una relación con él, con la Argentina, y voy bastante seguido, pero en rigor no soy argentino.

-Pero ¿fue una casualidad que nacieras aquí?

-No, es que luego se divorciaron. Mi mamá es chilena.

Foto: Captura de video