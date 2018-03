23 / marzo / 2018

La tragedia que terminó con la carrera de la actriz de “Dirty Dancing”

Tras el éxito de la cinta que protagonizó junto a Patrick Swayze, la actriz Jennifer Grey desapareció de la industria del cine.

Jennifer Grey saltó a la fama luego de protagonizar, junto al fallecido Patrick Swayze, la exitosa e icónica “Dirty Dancing”, lo que suponía el inicio de una exitosa carrera en el cine.

Sin embargo, mientras Swayze se convertía en una estrella de Hollywood, Grey desaparecía de la industria del cine. Muchos se preguntaron qué había ocurrido con la bella joven, de la que todos pensaban tenía un gran futuro en el espectáculo.

Lo cierto es que hubo dos acontecimientos que terminaron por sepultar la carrera de la actriz. El primero fue una cirugía estética para cambiar su rostro que se realizó a comienzos de los 90. Lamentablemente los resultados no fueron los esperados ya que su aspecto cambió a tal punto que ni sus amigos la reconocían.

Pero el hecho que fue determinante para que abandonara sus sueños en el cine fue un accidente que protagonizó cuando tenía 25 años. Se fue de vacaciones a Irlanda con su novio de ese entonces, Matthew Broderick, pero en la carretera chocaron contra otro auto, en el que viajaban una mujer con su hija, quienes murieron en el acto.

Aunque la actriz y su novio no resultaron con heridas graves, el accidente provocó un trauma en Grey que no pudo superar. Trató de rehacer su carrera, pero a pesar del éxito que tenía no podía disfrutarlo, según señala Infobae.

“El dolor sobrepasaba la alegría que me daba mi carrera, no me sentía bien. Mi cabeza nunca volvió a ser la misma, mi ambición nunca volvió a ser la misma”, contó en una entrevista con la revista People.

Fotos: Shutterstock/Wikipedia/Captura de video







espectaculos,canal-13,ned,noticias,radios-prisa

felipe-avendano

la-tragedia-que-termino-con-la-carrera-de-la-actriz-de-dirty-dancing

nedmedia