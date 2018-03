16 / marzo / 2018

Maluma estrena “Colors” su nueva canción para el Mundial de Rusia 2018

Hace unos días te contamos que Maluma interpreta la canción para el Mundial de Rusia 2018 y ahora te lo mostramos, ya que finalmente hizo su presentación oficial en un evento en Miami, Estados Unidos.

Su nombre es “Colors” y es la versión en español del tema que interpreta junto a Jason Derulo.

Sobre esta importante experiencia el colombiano dijo: “Cuando me llamaron me infarté como por cuatro segundos y después me puse a gritar como loco”, y como es un reconocido fanático del fútbol afirmó que “ser invitado a participar en el Mundial de Rusia es uno de sus sueños de la infancia”.

#Colors @cocacola Una publicación compartida de MALUMA (@maluma) el Mar 14, 2018 at 4:48 PDT

En la ocasión el artista afirmó que fue todo un desafío hacer la adaptación del tema al español, pero que logró “meterle el saborcito de Maluma, de Latinoamérica”.

¡Aquí te dejamos lo nuevo de Maluma!