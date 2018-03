Miembros de NSYNC volverán a reunirse para recibir su estrella en el Paseo de la Fama

23 / marzo / 2018

Los cinco ex integrantes de NSYNC han anunciado que se reunirán en público por una muy importante razón, resulta que estos chiquillos recibirán su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el próximo 30 de abril.

La última vez que se sus seguidoras vieron a Justin Timberlake, Lance Bass, JC Chasez, Joey Fatone y Chris Kirkpatrick, fue hace bastante, en los MTV Video Music Awards de 2013.

El anuncio del reconocimiento se había hecho hace dos años y desde ahí las fans habían comenzado a especular sobre un posible encuentro musical entre los artistas , cosas que fue desmentida en febrero pasado por uno de ellos. Lance Bass escribió en Twitter: “no tenemos planes ni de hacer nueva música ni de hacer una gira”.

Just to clarify. If people want to call the Walk Of Fame Star a “reunion” then fine, but we have no plans on making any new music or tour. 😜

— Lance Bass (@LanceBass) 17 de febrero de 2017