Mira las reacciones que dejó el último episodio de Dragon Ball Super

26 / marzo / 2018

El pasado sábado fue un día bastante esperado por muchos ya que sería emitido en el mundo el último episodio de Dragon Ball Super.

En este se definió el destino del Universo 7 que estaba representado por Gokú, Freezer y el Androide N°17, quienes debieron enfrentarse a Jiren, representante del Universo 11.

El gran ganador fue el Androide N°17, quien pidió un deseo con las súper esferas del dragón esta fue que todos los universos que habían sido eliminados en combate volvieran a existir.

Este último capítulo terminó con la frase “¡Nos volveremos a ver!”

Cabe recordar, que la cinta se estrenará en diciembre próximo.

Acá te dejamos algunas de la reacciones de los usuarios:

