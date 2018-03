Mujer que se puso implantes en el trasero no se puede sentar en una entrevista por el dolor

09 / marzo / 2018

La muchacha de 28 años se ha hecho cerca de 200 intervenciones quirúrgicas desde que cumplió los 17. Su última operación fue un desastre.

Star Delgiudice es una joven de 28 años que comenzó a someterse a varias cirugías plásticas con tan solo 17 años de edad. Con los años se ha hecho alrededor de 200 procedimientos.

Hace 12 semanas la mujer se hizo una nueva operación para duplicar el tamaño de su trasero, cosa que le ha traído más problemas que beneficios estéticos hasta el momento.

Star fue a un programa de televisión de la cadena inglesa ITV llamado “This Morning”, para contar sobre su última intervención quirúrgica. Los animadores, Eamonn Holmes y Ruth Langsford, se vieron obligados a realizar la entrevista de pie.

La mujer asintió diciendo que jamás imaginó que esta moda, que había visto que se la hacían muchos brasileños, tuviera este tipo de consecuencias.

“Yo también quería implantes, pero no me di cuenta de que serían tan grandes… Es una nueva locura muy peligrosa. No me di cuenta de los peligros y los riesgos”, aseguró la mujer.