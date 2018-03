05 / marzo / 2018

Netflix confirma quinta temporada de Black Mirror

Netflix ha anunciado que una de sus series más populares Black Mirror regresará con un a quinta temporada. El anuncio lo hizo con un teaser a través de Twitter.

En el breve video se pueden ver imágenes que son un repaso de capítulos emblemáticos y el mensaje Be right Back “volvemos enseguida”. Pero esta frase no solo confirma su regreso sino que también hace referencia al episodio protagonizado por Hayley Atwell y Domhnall Gleeson, llamado de igual forma.

Aún se desconoce su fecha de estreno y el número de capítulos que tendrá esta nueva temporada de la serie creada por Charlie Brooker.