15 / marzo / 2018

“No estoy para huev…”: el día en que Nicanor Parra se aburrió y se fue de una charla de Stephen Hawking

En la charla que el físico británico dio en su primer visita a Chile estaba el antipoeta, sin embargo, al parecer “Don Nica” no entendió mucho.

Este martes 14 de marzo falleció el físico Stephen Hawking, considerado uno de los poseedores de las mentes más brillantes del último tiempo.

Tras su muerte, han comenzado a salir desconocidas y curiosas historias sobre el británico. Una de ellas ocurrió en su primera visita a Chile en 1997, oportunidad en la que realizó una charla ante 5 mil personas en la Estación Mapocho.

Ahí estaba Eliana Aguilera, quien en ese tiempo trabajaba en Gener y le tocó participar en la organización que trajo al científico inglés. Cuando estaba en la conferencia se le sienta a su lado nada menos que Nicanor Parra, el fallecido antipoeta.

“Pasado un rato el antipoeta me mira y me dice ‘no entiendo nada’ y luego de otro rato, se para y me dice ‘hasta luego, no estoy para h…” cuenta a La Cuarta.

