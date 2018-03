12 / marzo / 2018

“No hables huev…”: el encontrón del “Negro” Piñera con un periodista en el cambio de mando

El hermano del Presidente se molestó con la prensa luego que le preguntaran por qué estaba afuera del Congreso Nacional.

Una de las cosas que llamó la atención en el cambio de mando fue la presencia de Miguel “Negro” Piñera, a las afueras del Congreso Nacional, a solo minutos de que asumierasu hermano Sebastián.

Al ser consultado por los periodistas de por qué estaba afuera, tomando en cuenta que las puertas estaban cerradas y por protocolo ya no se podían volver a entrar, el “Negro” dijo que adentro hacía mucho calor.

“Hacía mucho calor adentro, qué rico estar aquí, airecito, esperando a mi querido hermano Sebastián, del cual estoy muy orgulloso”, dijo Miguel Piñera.

Sin embargo, la periodista le recordó que su hermano ya estaba adentro, por lo que difícilmente iba a poder ingresar al cambio de mando.

La conversación estuvo normal hasta que otro periodista le preguntó si era verdad que lo habían sacado de la ceremonia. Esto molestó a Piñera quien respondió enojado.

“¿Cómo se te ocurre? No hables hue…ya, me enojé. Chao. No hablís tonteras, perrito, ¿cómo me van sacar si soy el hermano del Presidente? Cuando entre Sebastián entro yo”, dijo visiblemente molesto.

