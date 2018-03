13 / marzo / 2018

“No hago reír a puro garabato”: la crítica de Paul Vásquez al stand up que está dando que hablar

“El Flaco” se refirió a su nuevo show y se desmarcó de este tipo de humor, precisando que está más cercano al concepto de café concert.

Paul Vásquez, exintegrante de “Dinamita Show”, se encuentra presentando un nuevo espectáculo en solitario llamado “El Flaco, Yo y Mi Otro Yo: La Redención”, en el que el comediante se enfrenta a sus antiguos demonios que tantos problemas le provocaron hace ya varios años.

En conversación con La Cuarta, el humorista aprovechó de desmarcar su show del stand up, señalando que “está más vinculado al concepto de café concert”.

Al ser consultado por su opinión ante ese tipo de humor, “El Flaco” precisó que “no ocupo ese vocabulario, de hecho, me carga. Encuentro que el lenguaje del stand up es grosero. Además, me gusta el humor rápido, no ese en que la gente tiene que pensar mucho”.

En esa línea, agregó que “el ‘Flaco’ mantiene su esencia, que es su inocencia. No es el mismo ‘Flaco’ de ‘Cementerio Pa’l Pito’, ni de ‘Dinamita Show’. Es un humor blanco, en que hay garabatos, pero bien puestos. Yo no hago reír a puro garabato”.

Asimismo, aclaró que en su show hará tres personajes distintos: “En primer lugar hago a ‘El Flaco’, quien se quiere redimir de Paul Vásquez, porque por culpa de él se metió en atados”. El otro personaje es un demonio que busca convencerlo de volver al mal camino.

Cabe decir que humorista precisó que su presentación podría permitirle subirse nuevamente al escenario del Festival de Viña del Mar. “Estoy feliz saliendo de gira y espero que este rodaje signifique poder subirme a la Quinta Vergara”, reflexionó.

