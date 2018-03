12 / marzo / 2018

Pilló a su novia engañándolo con otro y viralizó una selfie junto a ellos

Redes sociales da para todo por eso te contamos la historia de una ex pareja de la ciudada de Quilmes, Argentina.

Resulta que un joven llegó a una fiesta donde casualmente estaba su novia pero eso no es lo extraño, sino que la vio engañándolo con otro.

Pero el sorprendido pololo Mariano Nicolás quiso tomarse la situación con algo de humor y decidió sacarse una selfie junto a ellos para luego compartirla en redes.

Como era de esperar los usuarios comenzaron a viralizar la imagen y ante la insistencia de sus seguidores, el chiquillo de 20 años compartió luego varios mensajes que su ya ex novia le envió buscando el perdón y ponerse en la buena con él : “Tomé, me puse en pedo y el pibe me rompía las bolas de que me quería dar. Yo le decía que no, que no, hasta que me hinché las bolas y le dí”.

La explicación de la joven no convenció al engañado pololo quien no quiso volver con ella

No pensaba subirlo pero me insistieron tanto.. sean felices pic.twitter.com/eMyl6UC6rV — Nano⚕ (@Marian0Nicolas) 5 de marzo de 2018