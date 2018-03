06 / marzo / 2018

“Podría matarte y no me pasaría nada porque soy blanca”: el brutal ataque a un actor en una cervecería

El integrante de series españolas como “El Barco” y “El Ministerio del Tiempo” fue atacado con una botella por una mujer.

Sucedió en una cervecería en Madrid, España. El actor africano Marius Makon fue atacado este sábado por una mujer, en lo que ha sido calificado como un acto brutal de racismo.

El integrante de series españolas como “El Barco” y “El Ministerio del Tiempo”, llegó hasta el local acompañado de un grupo de amigos para pedir un café, recoge El País.

En el momento en que se acercó a la barra para hacer el pedido, una mujer de aproximadamente 30 años se le acercó y lo instó a dejar el lugar argumentando que “no quiero negros en el local, ni delante de mí”.

Ante este ataque verbal, el actor le respondió que “será sólo un instante y me retiro, no tengo ningún interés en permanecer a su lado por mucho rato”.

A través de una publicación en Facebook, Makon contó que la mujer insistió, “me da igual negro de mierda, vete de aquí”. A lo que sumó luego una violenta amenaza: “Podría matarte y no me pasaría nada porque soy blanca”.

Tras ello, el actor aseguró que fue atacado físicamente: “Me ha pegado un botellazo en la ceja derecha y la sangre ha empezado a brotar. A ese acto de violencia le he dado amor y he tratado de mantener la calma porque como veis la persona en cuestión que aparece en la foto si hubiese reaccionado a ese acto con violencia, hubiese salido muy mal parada”, agregó el artista.

Producto de las lesiones, Makon fue derivado hasta un recinto asistencial mientras los propietarios de la cervecería llamaron a la policía, que detuvo a la autora del hecho que fue identificada como una mujer de origen salvadoreño.

El hecho fue denunciado ante la Fiscalía de Madrid por la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, quienes acusaron a la mujer de lesiones con agravante, amenazas y un delito de odio.

“Ahora que estoy en mi casa y repaso estas imágenes sigo sin sentir odio hacia esta muchacha, quiero decir no me da por enfadarme con ella y no sé por qué. El racismo es la mayor amenaza para el hombre, lo máximo del odio por el mínimo de razón”, sentenció Makon.

Fotos: Facebook.