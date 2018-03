Renée Zellweger luce irreconocible para su nuevo papel en “Judy”

21 / marzo / 2018

Es común que distintos actores tengan la capacidad de “transformarse” en otras personas para interpretar a ciertos personajes un ejemplo de ellos es el actor Christian Bale quien ha impresionado a más de alguno con sus cambios extremos.

Ahora te mostraremos lo distinta que se ve Renée Zellweger (“El diario de Bridget Jones”) quien se encuentra en pleno rodaje de la cinta “Jude”.

En este film la actriz encarna a la icónica actriz Judy Garland, estrella de “El mago de Oz”, y para convertirse en ella tuvo que transformarse radicalmente , ya que la rubia cambió su cabellera por un pelo muy corto y negro entre otras cosas, un look que confundió a sus seguidores que en primera instancia no la reconocieron.

Judy Garland en un concierto en Londres

Best Garland quote evaaaah! ‘Oh yes, I’ve heard how hard it is to work with Judy Garland. Do you know how hard it is to BE Judy Garland!’ @JudyGarlandExp @TheJudyRoom pic.twitter.com/HkTAbfdkh6

— James Sherwood (@james_sherwood_) 9 de marzo de 2018