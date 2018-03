07 / marzo / 2018

Senadora rusa se vuelve viral por su peinado a lo “Marge Simpson”

Valentina Petrenko es una senadora rusa y recientemente ha hecho noticia pero no precisamente por su importante cargo sino que por su peinado.

Si bien la parlamentaria por años ha usado el mismo look ahora se volvió viral tras un tuit hecho por la periodista australiana Alex Bruce-Smith: “Acabo de descubrir el cabello de la senadora rusa Valentina Petrenko y necesito compartir esta noticia”, publicación que suma más de 58 mil “Me gusta”.

Y como era de esperar los usuarios en redes reaccionaron de una compartiendo los ya clásicos memes y más de alguno comparó a la mujer de 62 años la popular Marge Simpson.

Más de una vez Petrenko ha sido consultada sobre su particular peinado a lo que ella ha respondido: “Estoy tan cansada de responder a estas preguntas. Sólo tengo el pelo rizado y me lo levanto con unas horquillas, eso es todo”.

Revisa acá algunos de los memes:

Cuando queres pasar desapercibida y te haces un peinado sencillito tipo la senadora Valentina Petrenko. Que tal este estilo para hoy en @elrepasadorpy ? Love it pic.twitter.com/liElKFWxlR — Marti Trinidad (@marti_trinidad) 7 de marzo de 2018

Bob Ross and Valentina Petrenko never seen in the same room together. pic.twitter.com/As4RMJMaOK — Like, really smart. (@artwhore64) 4 de marzo de 2018

Russian politician Valentina Petrenko’s hairstyle really reminds me of those complex ‘up-dos’ from the #Flavian period as here from the Glyptothek (l) & Met (r) pic.twitter.com/LyTTA4ECN1 — Carolyn Perry (@CarolynPPerry) 5 de marzo de 2018