08 / marzo / 2018

“Soy apenas un auto usado”: automóvil que ‘se vende solo’ causa furor en la redes

El ingenioso anunció de venta de un vehículo ha sacado aplausos y carcajadas en las redes sociales.

El argentino Diego López Calvo decidió poner en venta su automóvil mediante un ingenioso anuncio. Se trata de un video a través del cual el vehículo “se vende solo”, y que ahora es viral en Facebook.

El clip está hecho primera persona, con el Peugeot 206, del año 2007, como protagonista. El “auto” describe sus cualidades y defectos, con humor y gracia.

“Soy apenas un auto usado, pero yo también los usé a ellos, los usé para que me llevaran a tantos lugares que, de otra manera, no hubiese podido conocer. Y ahora que pasaron 114.000 kilómetros de todo me quieren ofrecer al mejor postor. No los critico. Si pudiera a veces yo los vendería a ellos”, se dice en el video.

El video ya supera las 200.000 reproducciones, ha sido compartido unas 2.800 veces y alcanza las 1.900 reacciones en Facebook. Sin embargo, López Calvo todavía no ha recibido ninguna oferta seria de compra.

Foto: Captura de video.