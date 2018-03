Stranger Things incorpora a hija de destacados actores en su tercera temporada

06 / marzo / 2018

Netflix ya se encuentra trabajando en la tercera temporada de Stranger Things y si bien no hay mucha información al respecto hace unos días anunció que aparecerán tres nuevos personajes.

Recientemente se dio a conocer que también se incorporará al elenco Maya Thurman–Hawke hija de los reconocidos actores Ethan Hawke y Uma Thurman. La joven interpretará a una chica “curiosa y divertida, que está aburrida de su trabajo simplón y se encuentra buscando algo de emoción para su vida… pero encuentra más de lo que esperaba conseguir al descubrir un secreto oscuro de Hawkins”.

Todo indica que ella será clave para resolver el nuevo misterio de esta nueva temporada, y lo más probable es que se una al grupo de de niños–héroes para solucionarlo.

Maya Thurman-Hawke is headed to Hawkins as Robin, an “alternative girl”. That is her literal character description so get ready for some angst. pic.twitter.com/zbyUteq3kA

— Netflix US (@netflix) 2 de marzo de 2018