26 / marzo / 2018

Stranger Things revela detalles de su tercera temporada

Los creadores de Stranger Things junto a parte del equipo llegaron al teatro Dolby Theater de Los Ángeles (EE.UU.) para participar en PaleyFest, evento que convoca anualmente a numerosos proyectos televisivos.

Fue allí donde aprovecharon de revelar distintos detalles de la tercera temporada de la serie como por ejemplo que esta se desarrollará en 1985 , es decir un año después de la temporada dos.

El productor ejecutivo del proyecto, Shawn Levy afirmó que dos romances se tomarán la pantalla: el de Eleven (Millie Bobbie Brown) con Mike (Finn Wolfhard), y Lucas (Caleb McLaughlin) con Max (Sadie Sink): “Mike y Eleven van fortalecidos, así que esa relación continúa, y lo mismo con ‘Mad Max’ y Lucas. Pero una vez más, son niños de 13 o 14 años, ¿qué significa un romance en esta etapa de la vida? No pueden ser relaciones simples y estables y esa inestabilidad es divertida” explicó.

Pero eso no es todo ya que Steve (Joe Keery), tendrá un rol aún más significativo en la nueva entrega. “Definitivamente veremos algo más de Steve Harrington en la tercera temporada, y solo diré que no abandonaremos la magia de ‘Dad Steve’ (papá Steve). No quiero decir mucho más, pero literalmente siento que estábamos caminando y tropezamos con una mina de oro con ‘Dad Steve’”.

Además, si Los Cazafantasmas marcaron la temporada pasada, esta vez lo hará Volver al Futuro.

Sobre su estreno se espera que sea en 2019 ya que la producción comenzará este mes.