07 / marzo / 2018

Video: Actrices de “Orange Is the New Black” sorprendieron a fans en su matrimonio

Tres de las protagonistas de la exitosa serie de Netflix sorprendieron a dos de sus fans en un importante momento para ellas, el día de su boda.

Taystee, Big Boo y Lorna acudieron al matrimonio de Tegan y Lousen ya que esta última es una fiel seguidores de “Orange Is the New Black” y su ahora esposa aprovechó que las actrices estaban en Australia por el Sydney Gay & Lesbian Mardi Gras, para pedirles que acudieran a la ceremonia. Y todas aceptaron.

Pero no solo fueron a saludar sino que también hicieron una performance ya que Lea DeLaria (Big Boo) cantó a los presentes y Yael Stone (Lorna) decidió emotivas palabras : “Como australiana, hemos esperado mucho tiempo para que esto sea una realidad y estamos muy orgullosas de poder estar aquí con ustedes a título individual, y celebrar juntos este cambio que tanto necesitábamos en nuestro bonito país”.

Mira el video aquí: