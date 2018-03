06 / marzo / 2018

Video: El castigo de un padre a su hijo tras enterarse del bullying que hace a sus compañeros

Todos los padres aplican distintos modos para educar a sus hijos y uno de ellos compartió el castigo que impuso al suyo tras enterarse que él hace bullying a sus compañeros del bus escolar.

Se trata de Bryan Thornhill quien compartió en Facebook un video donde se ve a su hijo de 10 años correr en la lluvia hasta su escuela (más de un kilómetro), mientras él conduce un automóvil.

“Es algo que no toleraré”, dice Thornhill en el video. “Esta semana no se ha metido en problemas. Esto se llama criar bien a tus hijos. Enséñales. No seas su amigo, sé su padre”, afirma el papá.

El registro ha generado debate en redes sociales ya que algunos lo apoyan mientras que otros lo critican. ¿Qué opinas?