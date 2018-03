Video: Periodista china se convierte en viral por sus gestos y muecas

15 / marzo / 2018

Una periodista china se ha convertido en viral pero no por su trabajo en sí, sino por unas muecas y gestos que al parecer no pudo evitar.

Todo ocurrió en una conferencia de prensa en el Congreso Nacional del Pueblo, al principio Liang Xiangyi simplemente evita mirar a su colega, pero algo de lo que dice le causa tal rechazo que ya no lo oculta, la mira de arriba abajo y despreciativa, se gira.

Las muecas y gestos de la profesional durante la señala sesión anual del parlamento fueron vistas en directo por millones de personas por lo que muchos chinos aplauden la autenticidad de ella frente a la tónica general de condescendía de los periodistas con el régimen chino.

Y según la información que circula la periodista no pudo evitar su rechazo a la forma aduladora de su compañera de hacer una pregunta a un alto funcionario del Gobierno.

En redes por su parte comentaron la situación con divertidas publicaciones:

Amazing to see how these two ladies just exploded over Chinese social media in the span of a few hours. Fan art in the making #RedBlueCamps pic.twitter.com/s6frv2gEgW

I have a feeling that today’s viral eye-rolling meme is one that will stick around Weibo and Wechat for some years to come in various situations https://t.co/vyyFmLLNhU pic.twitter.com/4ZTqhLMjki

— Manya Koetse (@manyapan) 13 de marzo de 2018