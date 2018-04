26 / abril / 2018

Alumna de 15 años fue sancionada por no usar sostén en el colegio

Los compañeros de la estudiante solidarizaron con ella y llenaron de carteles la escuela.

Una sanción a todas luces injusta fue la que recibió una alumna en un colegio de Buenos Aires, Argentina, por el simple hecho de no usar sostén. La estudiante de educación secundaria contó que las autoridades del establecimiento citaron a sus padres, pero su mamá fue al lugar a reclamar y pedir explicaciones por el trato que recibió.

“Me crucé en el pasillo del colegio con la rectora y me dijo que no podía venir al colegio sin sostén. Me mandó a buscar mi cuaderno y una chaqueta para taparme”, contó la joven a Telefé. “Me parece que esta señora tiene una manera de ver las cosas bastante anticuada”, agregó la alumna de 15 años, en cuya escuela los estudiantes son suspendidos de clases al sumar tres sanciones por escrito.

estoy re caliente porque sancionaron a una piba de mi colegio por ¡¡¡¡NO TENER CORPIÑO!!!! encima eso ni siquiera está en el reglamento?¿? no puedo creer como se perturban TANTO por estas cosas en vez de preocuparse por no sé EL COLEGIO QUE SE ESTÁ CAYENDO A PEDAZOS los odio — diana (@dianabelxn) 22 de abril de 2018

En respuesta a la situación, los compañeros le entregaron su apoyo a la estudiante y llenaron el establecimiento con carteles y mensajes como “Mi corpiño no define que tan buena alumna soy”, “La cantidad de ropa que uso no determina la cantidad de respeto que merezco” y “La ropa no define nuestro rendimiento escolar”.

unos carteles que hicieron alumnos y pegaron en el patio del colegio en forma de protesta @lunavaldezx pic.twitter.com/sKohXqADot — diana (@dianabelxn) 23 de abril de 2018

La alumna afectada contó que incluso algunos profesores criticaron la medida tomada por las autoridades del colegio, calificándolo como “una locura”.

Foto: Twitter.