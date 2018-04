10 / abril / 2018

Cáchate esta: El 65% de los chilenos ve Netflix junto a sus mascotas

Los amantes de los animales sin suda tratan de incluirlos en todas su actividades ya que para ellos forman parte importante de sus vidas, y recientemente se ha demostrado que muchas personas disfrutan ver series y películas junto a sus mascotas.

Esto fue comprobado por Netflix ya que a principio de este año realizó una encuesta, la que reveló que el 65% de los usuarios chilenos han visto producciones que se encuentran dentro de la plataforma con sus perros o gatos.

También aseguran que el 35% de los miembros del servicio de streaming ha buscado consuelo con sus “amigos peludos” durante una escena triste o de terror, incluso un 19% confesó hablarles sobre la serie o película que están viendo.

Dentro de las desventajas, de esta práctica podría estar la incomodidad ya que el 28% de los chilenos se ha movido de su posición original para que su mascota esté más a gusto, el 29% los ha sobornado con premios para ver “un capítulo más” y un 8% han cerrado la plataforma porque a su acompañante animal no le gustó.

Las series que “prefieren los perros” son “Narcos” y “Daredevil”, mientras que los gatos optan por “Black Mirror” y “Star Trek”, y las aves comedias como “Orange is the New Black”.

Por su parte, “Stranger Things” es la favorita de todas las especies (y de algunos humanos también).

¿Estas de acuerdo con esta encuesta? ¿Eres uno de los que ven Netflix con sus mascotas?