12 / abril / 2018

Denuncian polémica “guía” de un colegio sobre “cómo tratar con homosexuales”

Fueron los mismos quienes hicieron la denuncia a través de las redes sociales

Una grave denuncia hizo un grupo de estudiantes de un colegio privado bautista de Paraná, provincia de Entre Ríos, Argentina, quienes acusaron a través de las redes sociales que las autoridades del establecimiento habían preparado para sus clases de educación sexual material con frases homofóbicas.

Los alumnos publicaron imágenes de las fotocopias del material, que incluye frases como “la homosexualidad es una práctica pecaminosa” que “atenta contra el plan de Dios” y “una abominación religiosa”. Pero lo más increíble es que luego de la denuncia, desde el colegio reconocieron ese material como parte de su contenido educativo.

Las autoridades del colegio negaron este miércoles que ese material haya llegado a manos de los chicos pero reconocieron que “se hizo una fotocopia para empezar a trabajarlo”.“Nunca trates de asistir a un homosexual tu sólo. Hazlo junto a dos o a tres personas más; si involucra ambos sexos mejor. Evita los encuentros prolongados y en lugares privados”, arranca el texto.

El párrafo, que es parte del material fotocopiado en la escuela, pertenece al libro “Cuidado llegaron los adolescentes”, escrito por José Luis Cinalli, pastor de la Iglesia de la Ciudad de Resistencia, en Chaco y fundador del Centro de Formación Misionero y Ministerial Argentino y decano del Instituto Bíblico Interdenominacional Argentino, publica El Tribuno.

Mónica Marconi, directora de la escuela, dijo que el proyecto educativo del colegio “se basa en valores cristianos, por lo que todas las personas son aceptadas” y aseguró que la polémica surgió porque todo “fue sacado de contexto” ya que el material cuestionado “no se trabajó” con los alumnos.

En 2013, el Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi) emitió un dictamen considerando”discriminatorios” los libros y la página web de los pastores Silvia y José Luis Cinalli, a partir de las disertaciones que realizaron sobre “restauración sexual”, cuestión que la escuela dijo desconocer.

“Nuestro proyecto educacional está basado en los principios bíblicos. Es un texto que se sacó de todo contexto y se malinterpretó. Hicimos una fotocopia porque íbamos a trabajar el tema”, precisó el capellán Cristian Farias, que reveló que los Cinalli asisten recurrentemente al colegio a dar cursos y capacitaciones.

La fotocopia asegura que “una persona es homosexual porque decide serlo. No es una enfermedad, no se trata psicológicamente. Hoy, los mismos homosexuales piden no ser discriminados, ya que siendo perfectamente normales han adoptado una vida homosexual”,afirma.

Fotos: Redes sociales.